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L’ex sindaco Paoletti rappresentante del Comune nella Fondazione Lerici Cultura Villa Marigola Cultural Center

L’ex sindaco Paoletti rappresentante del Comune nella Fondazione Lerici Cultura Villa Marigola Cultural Center

Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici

Con un decreto varato giovedì scorso il neo sindaco di Lerici, Marco Russo, ha nominato Leonardo Paoletti, suo predecessore a Palazzo civico, quale rappresentante del Comune nel Consiglio di indirizzo e nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Lerici Cultura Villa Marigola Cultural Center Ets. Una realtà, di cui il Comune è socio fondatore, costituitasi “come ente di diritto privato senza scopo di lucro per dedicarsi principalmente alla musica, tramite la realizzazione di stagioni concertistiche, concorsi e la promozione di studi musicali”, riporta il decreto.
Paoletti, primo cittadino dalla primavera 2015 fino a poche settimane fa, avrà il compito di “rappresentare e tutelare gli interessi dell’ente, partecipando attivamente alle sedute, esprimento il voto in conformità agli indirizzi dell’amministrazione comunale e riferendo periodicamente al sindaco sull’andamento della gestione e sulle principali decisioni assunte”. L’incarico è a titolo gratuito, ha effetto immediato e durata pari, salvo revoca, a quella dell’attuale mandato del sindaco.

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