Lunghe riunioni che si protrarranno fino alla notte italiana: Spezia vicino alla stretta finale per il nuovo diesse

Sarà una notte di confronti, valutazioni e riflessioni quella che potrebbe finalmente imprimere una direzione al futuro dello Spezia. A un mese dalla dolorosa retrocessione in Serie C, arrivata a chiudere un ciclo durato quattordici anni tra professionismo di alto livello, Serie B e Serie A, il club bianco è chiamato a compiere la prima vera scelta della propria ripartenza: individuare il nuovo responsabile dell’area tecnica, la figura destinata a guidare la costruzione della squadra e dell’intero progetto sportivo per la stagione 2026-2027.

Anche per effetto del fuso orario con gli Stati Uniti, nelle ultime ore la sede americana di via Melara è tornata al centro dell’attenzione. Dal pomeriggio italiano, infatti, sono entrati nel vivo i colloqui decisivi tra la proprietà e i candidati individuati per il ruolo di direttore sportivo, un passaggio considerato fondamentale per dare forma a un percorso che, fino ad oggi, è rimasto in una fase di studio e analisi. Tra i protagonisti della lunga giornata c’è stato Matteo Lovisa, giovane e apprezzato direttore sportivo della Juve Stabia, già incontrato da Charlie Stillitano circa dieci giorni fa a Milano in quello che era stato il primo contatto diretto tra le parti.

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