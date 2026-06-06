Cielo molto nuvoloso in mattinata, con tendenza a graduali schiarite a partire dalle ore centrali della giornata. Il pomeriggio proseguirà con un’alternanza di sole e annuvolamenti, a tratti compatti. Ampie schiarite previste in serata, con cieli che torneranno sereni durante la notte. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25 gradi, con minime sui 18 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com
L’articolo Nuvole e sole si alternano per tutto il giorno: massime a 25 gradi proviene da Città della Spezia.