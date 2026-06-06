Turismo industriale e comunità della pellicola, Cairo e Cengio aprono le porte al Ferrania Film Festival

Cairo Montenotte – Cengio. Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 10 presso Palazzo Rosso a Cengio e nel pomeriggio, partendo dal borgo di Ferrania, nel comune di Cairo Montenotte, si terrà la preview ufficiale del Ferrania Film Festival, una giornata dedicata ai temi della cultura analogica nel luogo simbolo in cui, oltre cento anni fa, nasceva la pellicola cinematografica e fotografica italiana.

La preview rappresenta il primo momento pubblico del festival e nasce con l’obiettivo di costruire una comunità culturale dedicata alla pellicola cinematografica, alla fotografia analogica, al filmino amatoriale in 8mm e 16mm.

Il Ferrania Film Festival, che si terrà il secondo fine settimana di settembre, vuole infatti diventare un punto di incontro permanente tra cinema, fotografia e territorio, creando una “comunità della pellicola” che lega appassionati provenienti da differenti contesti locali, nazionali e internazionali.

In questo contesto, il Ferrania Film Festival entra a far parte delle iniziative del New European Bauhaus (NEB), il programma promosso dalla Commissione Europea che mette in dialogo cultura, sostenibilità e innovazione per ripensare i luoghi in cui viviamo. Fondato sui valori di sostenibilità, inclusione e bellezza, il NEB promuove un approccio interdisciplinare capace di unire arte, scienza e partecipazione civica nella costruzione di nuovi modelli di sviluppo. All’interno di questo quadro, il festival si inserisce nella rete dei Satellite Events del New European Bauhaus, contribuendo a diffondere sul territorio una visione europea orientata alla trasformazione culturale e sociale delle comunità. Ferrania si configura così come un punto di incontro tra dimensione locale ed europea: un luogo in cui la storia industriale della pellicola dialoga con le pratiche contemporanee, contribuendo a immaginare nuovi modi di produrre cultura, valorizzare il territorio e costruire comunità.

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