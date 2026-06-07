A Rignano sull’Arno debutto vincente per il pugile santostefanese Daniel Todaro

Sabato 6 giugno nella bella cornice dello Stadio Comunale di Rignano sull’Arno si è tenuta bella riunione di pugilato ottimamente organizzata dalla Società Boxe Valdisieve. All’evento, tra le altre, ha partecipato la Boxing-Class La Spezia con il pugile santostefanese Daniel Todaro di 17 anni al peso di 63 kg al suo esordio e che ha combattuto contro un pugile diciottenne di casa. Daniel, allenato ed accompagnato all’angolo dai Tecnici di pugilato FPI Andrea Prassini, Massimo Pensa e Stefano Paladino, fin dalla prima ripresa ha dimostrato ottimo carattere e superiorità soprattutto strategica. Per tutte e tre le riprese, l’avversario sebbene di un anno più grande, nulla ha potuto contro Daniel, che lo ha costretto a ben due conteggi. Il verdetto quindi unanime, ha visto il pugile santostefanese vincere meritatamente ai punti. Ai due giovani pugili, entrambi all’esordio, sono andati i meritati complimenti della giuria tra un caloroso applauso del folto pubblico. Per chi volesse praticare il pugilato sia a livello agonistico e sia amatoriale nella nuova sede attrezzata con ring fisso, sacchi e pesi in Viale Pozzoli a Santo Stefano di Magra può chiamare il 328.5467479 e prenotare la lezione prova omaggio.

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