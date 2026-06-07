Aeroporto, esplode il caso Musso. Salis: “Incomprensibile”. Pd: “Manovra di Bucci per controllare privatizzazione

Genova. Esplode il caso Musso. Dopo la conferma della mancato rinnovo dell’incarico di presidente al docente di Economia dei trasporti dell’Università, scoppia la polemica politica, con il centrosinistra all’attacco, e che chiama in causa, oltre all’Autorità portuale, anche Governo e Regione Liguria per una supposta “manovra” che arriva durante la delicata fase della privatizzazione dello scalo genovese.

“Sono profondamente stupita e amareggiata dalla decisione relativa al mancato rinnovo dell’onorevole Enrico Musso alla presidenza dell’Aeroporto di Genova – ha commentato la sindaca di Genova, Silvia Salis, appresa la notizia che Enrico Musso non verrà rinnovato alla presidenza dell’Aeroporto di Genova – I risultati positivi ottenuti in questi anni, dall’aumento dei traffici al risanamento economico passando per la gestione dei lavori di ampliamento dell’aerostazione, sono sotto gli occhi di tutti e in netta controtendenza rispetto al passato. Risulta perciò incomprensibile la scelta di interrompere questo percorso virtuoso in una fase così delicata come quella che si sta vivendo, con il processo di privatizzazione dello scalo in corso”.

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