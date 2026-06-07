Il “Vento d’estate” degli artisti cattolici spezzini

L’atmosfera gioiosa e solare dell’estate si coglie nell’interpretazione offerta dai soci dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia nella mostra collettiva “Vento d’estate”, aperta nei giorni scorsi e visitabile sino al prossimo 11 giugno. La rassegna è aperta nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, dalle 17 alle 18.30, nella sede del circolo culturale “Angiolo Del Santo”, in via Don Minzoni 62. Risulta particolarmente ricco il contributo reso da pittori e da poeti famosi alla stagione estiva, celebrata con vedute marine, con spaccati della natura e con poesie quanto mai avvolgenti, che evocano atteggiamenti riflessivi non fugaci. Ciò induce ad evitare la frettolosa definizione di dipinti estivi o di poesie estive, privilegiando invece una lettura che vada oltre il semplice descrittivismo per cogliere il respiro simbolico sia dei colori che delle parole. Tale premessa riguarda, ad esempio, la magnifica distesa di grano che occupa gran parte del dipinto “Serata estiva ad Arles” (1888) di Vincent Van Gogh, nel quale si avverte una nota di inquietudine, e la breve poesia “Sensazione” del poeta francese Arthur Rimbaud. Quest’ultima, scritta dal poeta quando aveva solo diciassette anni, afferma, con la padronanza dello stile, una condizione di tranquillità, tutt’altro che consona al vissuto complessivamente irrequieto del poeta “maledetto”. L’esposizione dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia, che al “Del Santo” precede la rassegna sull’acquerello, che aprirà sabato prossimo a cura delle partecipanti ai corsi di Mirella Raggi e di Graziella Mori, comprende opere di Anna Baldassarre, Guido Barbagli, Pino Busanelli, Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Rita Menoni, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori Poletti, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rosa Maria Santarelli e Maria Rosa Taliercio. (Valerio P. Cremolini)

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