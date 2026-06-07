Movida e sicurezza, maxi controlli della polizia locale con doppio inseguimento in corso Italia

Genova. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno la polizia locale ha effettuato una specifica operazione di controllo del territorio denominata “Largo Raggio”, nell’area di corso Italia e zone limitrofe. L’attività ha visto l’impiego di 25 operatori appartenenti ai reparti territoriali e specialistici del Corpo, tra cui il Nucleo Antidegrado, il Nucleo Commercio, il Reparto Polizia Giudiziaria, l’Unità Cinofila e personale delle Unità Territoriali, con l’obiettivo di assicurare un presidio capillare delle aree più interessate dai flussi serali e notturni.

Nel corso del servizio sono state controllate 78 persone, tra cui numerosi giovani, cittadini stranieri e minorenni, nonché 38 conducenti di veicoli. Attraverso i controlli sono state accertate numerose violazioni amministrative e al Codice della Strada, tra cui un caso di circolazione senza copertura assicurativa con conseguente sequestro del veicolo, due casi di guida senza casco con conseguente fermo amministrativo dei mezzi e una sanzione per ubriachezza manifesta.

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