Recco: la diocesi conferma; don Guastavino lascia, arriva monsignor Marasini

Dall’ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Genova

Anticipando la pubblicazione dei decreti della Cancelleria Arcivescovile, l’Ufficio Comunicazioni Sociali annuncia i trasferimenti e i nuovi incarichi di alcuni parroci nella Diocesi di Genova. Vicariato di Recco-Uscio-Camogli

Da tempo il Vicariato di Recco-Uscio-Camogli necessitava di un ripensamento e di una riorganizzazione pastorale. In particolare, le parrocchie di N.S. delle Grazie in Megli, a seguito della rinuncia del parroco, S. Margherita V. M. in Testana (quest’ultima coinvolta da importanti lavori di restauro) e di San Rocco di Recco hanno come amministratore parrocchiale l’Economo diocesano. Inoltre, il parroco di Sant’Ambrogio di Uscio e di S. Pietro Apostolo di Avegno da tempo aveva manifestato all’Arcivescovo il desiderio di lasciare la cura pastorale.

È dunque opportuno costituire in questa porzione di territorio una nuova Fraternità di parrocchie, secondo il modello diocesano indicato nella Lettera Pastorale. Fin da subito l’Arcivescovo ha domandato a don Giuseppe Guastavino, parroco di San Giovanni Battista a Recco e Rettore di N.S. del Suffragio, di assumere questo incarico oneroso e impegnativo.

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