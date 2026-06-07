Roberts e Stillitano non sciolgono i dubbi e il testa a testa Lovisa-Angelozzi prosegue per qualche altra ora

Potrebbe essere questione di ore, ma la fumata bianca continua a farsi attendere. Lo Spezia non ha ancora sciolto le riserve sul nome del nuovo responsabile dell’area tecnica, la figura chiamata a guidare la ricostruzione dopo la retrocessione in Serie C. Nel fine settimana era attesa la scelta definitiva da parte di Charlie Stillitano e del proprietario Thomas Roberts, che tra ieri e oggi hanno proseguito il confronto con i candidati già incontrati durante la recente permanenza italiana dello stesso Stillitano. Le interlocuzioni delle ultime quarantotto ore sono servite ad approfondire ulteriormente programmi, visioni e prospettive, ma non hanno ancora prodotto il verdetto finale. Un segnale che racconta quanto la partita sia ancora aperta e quanto i profili rimasti in corsa siano considerati entrambi all’altezza del compito. A guidare la volata restano infatti Matteo Lovisa e Guido Angelozzi, protagonisti di un confronto sempre più serrato e destinato a risolversi sul filo di dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi.

Sono loro, oggi, i due nomi più accreditati per assumere le chiavi dell’area tecnica bianca. Due dirigenti diversi per percorso, esperienza e impostazione. Da una parte Angelozzi, dirigente di lungo corso e profondo conoscitore del calcio italiano, uno degli artefici della crescita dello Spezia che arrivò fino alla storica promozione in Serie A con Vincenzo Italiano in panchina. Dall’altra Lovisa, dirigente emergente che in pochi anni si è costruito una reputazione importante, portando realtà come Pordenone e Juve Stabia a competere ai massimi livelli della Serie B e raggiungendo, a soli trent’anni, risultati che ne hanno fatto uno dei profili più apprezzati della nuova generazione.

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