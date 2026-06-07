San Fruttuoso: casa di Arte, potrebbe comprarla il Comune di Portofino

A San Fruttuoso, cala di Levante, Arte, Agenzia regionale, possiede una casa non assegnata che dispone di diverse camere e per l’Ente costituisce un peso morto, anche perché l’abitazione necessita di manutenzione. Ad acquistarla e ridarle vita, potrebbe essere il Parco regionale di Portofino, o lo stesso Comune di Portofino chela gestirebbe attraverso la sua società in house. Una volta in ordine la casa sarebbe infatti fruibile dai turisti. Naturalmente prima di effettuare l’operazione, Arte ascolterà il sindaco di Camogli Giovanni Anelli.

La baia di San Fruttuoso è una delle mete più gettonate: vi arrivano i battelli dal Tigullio, dal Golfo Paradiso e da Genova, oltre gli escursionisti che la scelgono come meta dopo avere attraversato i sentieri del Parco. Senza contare i sub attratti dal Cristo degli Abissi e dalla bellezza dei fondali. In certi giorni e certe ore i flussi sono davvero notevoli. Dice il sindaco Giovanni Anelli: “San Fruttuoso rappresenta una meta obbligatoria per i turisti. Abbiano indetto una riunione con la Capitaneria di Porto e la polizia locale e mi auguro, almeno noi giorni da bollino rosso, che nel Borgo psi possa assicurare la presenza almeno di un agente di polizia o un operatore della guardia costiera”.

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