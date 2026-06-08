Amiu, il piano della giunta Salis: una quota della tassa di soggiorno per dare ossigeno all’azienda

Genova. Una quota della tassa di soggiorno e della tassa d’imbarco destinate ad Amiu per garantire più risorse all’azienda. È la novità emersa dall’incontro tra sindacati e giunta Salis sul futuro dell’azienda di igiene urbana. Presenti a Palazzo Tursi la sindaca col suo vice Alessandro Terrile e l’assessora Silvia Pericu e i rappresentanti delle segreterie territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, oltre alla Rsu, da cui era arrivata la richiesta di un confronto.

“La sindaca Silvia Salis ha ribadito che l’igiene urbana rappresenta una priorità assoluta per l’amministrazione, ponendo il tema ai primi posti dell’agenda politica cittadina – si legge nella nota unitaria diffusa dopo il vertice -. È stato inoltre annunciato che la tassa di soggiorno e la tassa d’imbarco verranno destinate ad Amiu, riconoscendo il maggiore carico di lavoro che l’azienda sostiene a causa del forte incremento dei flussi turistici degli ultimi anni”.

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