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Chiavari: “Dialoghi in controluce- Riflessioni in chiaroscuro”, mostra allo Scrigno

Chiavari: “Dialoghi in controluce- Riflessioni in chiaroscuro”, mostra allo Scrigno

Generico giugno 2026

Da Maria Rosa Razeto, Presidente Club Le arti si incontrano
Per il Club Le Arti Si Incontrano Serena Circella in arte Serendipity   presenta Dialoghi in controluce – Riflessioni in chiaroscuro
La mostra fotografica sarà inaugurata sabato 13 giugno ore 18 a Chiavari presso Lo Scrigno in via Doria 3 e resterà visitabile dal 13 al 16 giugno dalle ore 18 alle ore 20.30.
Immagini e parole che raccontano l’uomo e il paesaggio, in relazione con sè stesso, gli altri e il mondo, scatti fotografici declinati volutamente in bianco e nero per offrire libertà di espressione per l’artista e di interpretazione per il pubblico, accompagnati da composizioni poetiche.
Un momento di condivisione a cui vi invitiamo a farne parte.

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