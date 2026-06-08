Concessioni e sgomberi, gli 8 balneari di Spotorno: “Persi giorni di lavoro e stagione compromessa”

Spotorno. Hanno lavorato giorno e notte per ultimare lo sgombero delle aree demaniali gli otto stabilimenti balneari di Spotorno che sono in attesa delle aperture, da parte del Comune, delle buste dei bandi che assegneranno le nuove concessioni. La scadenza ultima per lo sgombero è fissata al 12 giugno, in caso contrario scatterà l’esclusione dal bando.

Si è dunque chiusa la fase di presentazione delle domande per i bandi relativi alle concessioni balneari di otto stabilimenti di Spotorno che non avevano sottoscritto la suppletiva 2023-2024 e la proroga 2024-2025. Si tratta dei Bagni Kontiki, Premuda, Le Ville, Santa Maria, Palace, Tamurè, La Torre e L’Ancora.

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