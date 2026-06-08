Furto di rame manda in tilt la rete elettrica: blackout e danni agli elettrodomestici nel Levante cittadino

Un furto di rame ai danni di una cabina elettrica ha provocato nel pomeriggio di oggi un’interruzione dell’energia elettrica che ha lasciato senza corrente numerose utenze e causato, secondo alcune segnalazioni, possibili danni ad apparecchi elettronici in abitazioni e attività della zona.

Il blackout è scattato intorno alle 16.30. Poco prima dell’interruzione, diversi residenti hanno riferito di aver udito un forte boato, seguito da un marcato sbalzo di tensione.

A chiarire le cause dell’accaduto è stata E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il guasto sarebbe riconducibile a un’azione dolosa.

“Il guasto è in corso di riparazione da parte del personale di E-distribuzione. La causa è purtroppo di origine dolosa. Si tratta infatti del furto del rame dell’impianto di terra della cabina elettrica”, spiega la società contattata da Città della Spezia.

Il furto avrebbe provocato l’interruzione del neutro della rete, circostanza che può determinare anomalie nella distribuzione della tensione e causare danni agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche collegate agli impianti domestici e commerciali.

I tecnici sono intervenuti per ripristinare il servizio e mettere in sicurezza l’impianto. Nelle prossime ore verrà formalizzata la denuncia per il furto e saranno avviati gli accertamenti per individuare i responsabili, con il coinvolgimento dei Carabinieri.

Resta ora da quantificare l’entità dei danni segnalati dagli utenti, mentre proseguono le operazioni di riparazione della cabina elettrica interessata dal sabotaggio.