Gabbiani sui tetti, Società naturalistica spezzina: “Non è Hitchcock ma un fenomeno del tutto naturale. Si porti un po’ di pazienza, a breve l’involo”

“In questi giorni si leggono e si sentono frequenti lamentele da parte dei cittadini per la presenza sui tetti della città di gabbiani reali e dei loro nidi, che evidentemente vengono percepiti con notevole fastidio. Qualsiasi genitore difende i propri figli da potenziali molestie: non dobbiamo vedere questo fenomeno come le scene del famoso film Uccelli di Hitchcock, creando un allarme ingiustificato, ma dobbiamo inquadrarlo come un fenomeno del tutto naturale”. Lo dicono in una nota gli esperti della Società naturalistica spezzina odv. “Da metà maggio a metà giugno, sui tetti della nostra città, i pulli di gabbiano reale vengono difesi dagli adulti con grida di allarme e picchiate contro gli intrusi, che vengono però soltanto sfiorati, molto raramente aggrediti a colpi di becco. Si tratta di prestare rispetto per le nidiate evitando di avvicinarsi ai pulli, ed avere ancora un po’ pazienza. L’involo dei giovani avverrà tra pochi giorni e non ci sarà più alcun fastidio”, aggiungono dalla Sns, che in questi giorni, insieme alla Lipu, sta ultimando il primo anno di rilevamenti per l’Atlante degli uccelli nidificanti nell’area urbana della Spezia. “Stiamo cercando di quantificare la popolazione riproduttiva di uccelli nella nostra città, e, contemporaneamente, di mappare i nidi di gabbiano reale – riferiscono gli ornitologi dell’associazione -. Si tratta di un lavoro impegnativo che sta raccogliendo anche diverse segnalazioni di cittadini. Capire quali sono i substrati preferiti dai gabbiani reali ci può aiutare a orientare le soluzioni tecniche per gestire questi animali”.

“Se vogliamo contenere la popolazione di gabbiano reale, prima di tutto dobbiamo evitare che questi animali, opportunisti ed intelligenti, accedano ai nostri rifiuti organici – continuano dalla Società naturalistica spezzina -. Occorre conferire i rifiuti nel modo corretto: appoggiare sacchi di spazzatura ai cassonetti è un invito a nozze per i gabbiani reali (e per i cinghiali…), che li aprono sparpagliando rifiuti dappertutto, con costi aggiuntivi di nettezza urbana a carico della cittadinanza. Abbiamo registrato questa brutta abitudine in molte zone della città. Ci vuole maggiore educazione, e un po’ più di controlli di polizia urbana”.

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