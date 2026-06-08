I prossimi appuntamenti con la Liberi Tutti, che venerdì festeggia per i suoi dodici anni

Nuovi appuntamenti in vista con la libreria Liberi Tutti (Via Tommaseo 49, La Spezia). Giovedì 11 giugno alle 18 Beppe Mecconi presenta la nuovo graphic novel di Marco D’Aponte Tazio Nuvolari compagno del vento, romanzo a fumetti dedicato alla vita di Tazio Nuvolari, un volumue che “si distingue per la coesione dei suoi elementi narrativi e grafici offrendo al lettore un’esperienza coinvolgente che ben si adatta alle vicende di una vita vissuta all’insegna della velocità”, si legge in una nota di presentazione. “I testi e la sceneggiatura presentano un ritmo serrato e dinamico – si osserva ancora -, perfetto per raccontare episodi caratterizzati dall’adrenalina della velocità, scelta stilistica che contribuisce a trasmettere la rapidità e la tensione tipiche delle corse automobilistiche”.

L’indomani, venerdì 12, alle 18.30, si terrà l’inaugurazione presso la liberia del nuovo hub di larevue, con incontro e vendita promozionali arretrati. “Dal 2022, ogni tre mesi, larevue pubblica inchieste e reportage a fumetti per affrontare i temi più importanti della nostra società”, si legge ancora. Seguirà un aperitivo per festeggiare i dodici anni della libreria.

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