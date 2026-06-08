I viaggi sui gommoni pubblicizzati su Tiktok, la preferenza per i minorenni che “pesano meno”: ecco come operava la banda sgominata dalla squadra mobile

Genova. I viaggi illegali sui gommoni dalla Tunisia all’Italia venivano pubblicizzati su TikTok e gli immigrati che volevano pagarsi il viaggio in gommone fino all’Isola di Pantelleria in Italia non solo dovevano avere una buona disponibilità di denaro (il costo del viaggio era di circa 3mila euro a testa) ma erano anche attentamente selezionati dall’organizzazione che offriva supporto anche legale una volta arrivati in Italia in caso di respingimenti o arresti.

L’inchiesta della Dda genovese che ha portato questa mattina a 6 arresti e 3 obblighi di dimora a carico di cittadini tunisini è nata in occasione di uno sbarco avvenuto il 15 marzo 2024 a Pantelleria. Uno dei 25 tunisini sbarcati, sentito dalla squadra mobile aveva raccontato tutto ciò che sapeva, dalla pubblicità sui social dei viaggi grazie alla quale si era messo in contatto con l’organizzazione all’uomo, che è riuscito a riconoscere dal profilo Facebook, che li aveva portati a bordo di una Peugeot 206 grigia in un edificio abbandonato fino al momento dell’imbarco.

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