La Lunigiana piange il dottor Massimo Santini: “Professionalità e umanità, lascia un vuoto importante”

La Società della salute della Lunigiana esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Massimo Santini, fisiatra che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento professionale e umano per il territorio lunigianese.

“Con la sua competenza, la sua dedizione al lavoro e la costante attenzione verso i pazienti, il dottor Santini ha saputo coniugare elevata professionalità e grande sensibilità umana, guadagnandosi la stima dei colleghi e l’affetto di tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo e di affidarsi alle sue cure”, sottolineano dalla Sds lunigianese.

“La Lunigiana perde un professionista di grande valore. Ho avuto modo di apprezzarne non solo le capacità professionali, ma soprattutto l’attenzione verso le persone, la disponibilità all’ascolto e l’umanità che metteva quotidianamente nel proprio lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nella comunità sanitaria e nel nostro territorio”, dichiara Marco Formato, direttore della Società della salute della Lunigiana.

La Sds rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi di Santini e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, unendosi al loro dolore in questo momento di grande tristezza.

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