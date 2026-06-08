Lerici, i laboratori nelle scuole hanno chiuso la 37ma edizione di “Fondali puliti”

Grande partecipazione per la 37ª edizione di “Fondali puliti”, storica manifestazione lericina dedicata alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, organizzata dalla Lega navale italiana – Sezione di Lerici in stretta collaborazione con Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), associazioni di volontari del territorio e Comune locale.

“Nata con l’obiettivo di celebrare in modo concreto la Giornata mondiale degli oceani, l’edizione del 2026 ha trasformato l’intera baia di Lerici in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, richiamando volontari, subacquei, scienziati, artisti e semplici cittadini uniti dal comune intento di tutelare il patrimonio naturale del territorio – si legge nel resoconto diffusso dalla Lega navale lericina -. Dopo un weekend pieno di iniziative, la giornata di lunedì 8 è stata dedicata ai laboratori nelle scuole, un ultimo momento di formazione prima di salutarsi e dirsi arrivederci al prossimo anno. Nella giornata di sabato 6 giugno, la divulgazione è passata attraverso l’arte teatrale con gli attori di Cantiere Obraz che hanno accompagnato il pubblico di grandi e piccini nel ripercorrere le tappe e le scoperte del pioniere dell’oceanografia Luigi Ferdinando Marsili. A seguire si è tenuta una conferenza di approfondimento che ha visto protagonisti gli esperti di Ingv dott.ssa Anita Grezio e dott. Carlos Caracciolo e Cnr–Ismar rappresentato da Marcello Magaldi, moderati dalla ricercatrice Ingv Marina Locritani. In questa occasione si è parlato della ricerca attuale, delle previsioni per il futuro e delle politiche ambientali che hanno avuto successo. Al termine i bambini insieme ai ricercatori hanno partecipato ad un esperimento dedicato alla stratificazione dell’acqua a diverse profondità.

La mattinata di domenica è stata incentrata sulla pulizia dei fondali del porticciolo di Lerici, una trentina di sub si sono radunati e coordinati, insieme ai sommozzatori del Cnes, Centro nautico e sommozzatori, per raccogliere i rifiuti accumulati sul fondale del mare. Il gruppo di subacquei Scuba&Sail Adventure di Reggio Emilia, Parma e Modena hanno raggiunto Lerici con la volontà di passare una giornata al mare e aiutare l’ambiente. Infatti, grazie al loro impegno e a quello dei volontari di Il Gabbiano Asd e Blue-Life, sono stati raccolti tanti rifiuti da riempire completamente un cassone. Tra i materiali trovati sono stati rinvenuti soprattutto accessori nautici, oggetti di uso quotidiano, pezzi probabilmente caduti da imbarcazioni, bottiglie, reti, cime e una batteria. La grande quantità di rifiuti in uno specchio acqueo delimitato, segnala la necessità di una crescente attenzione verso i propri comportamenti e l’impatto che possono avere sulla natura”.

Nel pomeriggio di domenica, insieme al giornalista e scrittore Leonardo D’Imporzano, è stato approfondito il tema della ricerca storica subacquea. “Partendo dal suo libro Relitti, la nostra memoria in fondo al mare, – concludono dalla Lega – l’autore ha sottolineato la necessità della valorizzazione del patrimonio storico che giace sul fondo dei nostri mari”.

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