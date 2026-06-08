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Meteo, giornata soleggiata ma con qualche nuvola sulla Liguria

Meteo, giornata soleggiata ma con qualche nuvola sulla Liguria

Generico giugno 2026

Liguria. L’abbassamento del flusso Atlantico sul Mittel-Europa causa un graduale peggioramento delle condizioni meteo sull’arco Alpino e seguentemente nelle aree situate a Nord del Po’. Sulla nostra regione permarranno condizioni di parziale stabilità, minate solamente da fenomeni pomeridiani sui rilievi e nuvolosità irregolare sui versanti marittimi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: velature in transito sui settori costieri nel corso della giornata, in spostamento da Ponente a Levante. Attività cumuliforme sulle vette Appenniniche e Alpine nel corso della giornata, andrà a culminare nel pomeriggio con rovesci a sfondo temporalesco sulla Val d’Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri. Ritorno a cieli sereni o al più poco nuvolosi in serata.

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