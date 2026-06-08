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Meteo Liguria, dal pomeriggio graduale peggioramento con nubi in aumento

Meteo Liguria, dal pomeriggio graduale peggioramento con nubi in aumento

Generico giugno 2026

Genova. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà interessato da un lieve e graduale peggioramento con un aumento delle nubi e possibili piogge solo sui rilievi. Questo a causa dell’abbassamento del flusso Atlantico sull’Europa centrale e il conseguente peggioramento delle condizioni meteo sull’arco Alpino.

Sulla nostra regione permangono tutto sommato condizioni di parziale stabilità ma minate solamente da qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi e nuvolosità irregolare sui versanti marittimi. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

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