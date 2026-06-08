Meteo Liguria, dal pomeriggio graduale peggioramento con nubi in aumento

Genova. Il meteo in Liguria nelle prossime ore sarà interessato da un lieve e graduale peggioramento con un aumento delle nubi e possibili piogge solo sui rilievi. Questo a causa dell’abbassamento del flusso Atlantico sull’Europa centrale e il conseguente peggioramento delle condizioni meteo sull’arco Alpino.

Sulla nostra regione permangono tutto sommato condizioni di parziale stabilità ma minate solamente da qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi e nuvolosità irregolare sui versanti marittimi. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

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