Pci: “Bucci aveva promesso azzeramento del disavanzo sanitario e abbattimento liste d’attesa ma nessuno dei due obiettivi è stato raggiunto”

“La destra ligure continua a raccontare una sanità sotto controllo ma i bilanci raccontano altro. Quando Marco Bucci ha assunto la guida della Regione ha promesso due obiettivi: azzerare il disavanzo sanitario e abbattere le liste d’attesa. A distanza di tempo, nessuno dei due obiettivi può essere considerato raggiunto”. Lo si legge in una nota del Partito comunista italiano della Liguria, affidata a Franco Cirillo, membro della segreteria regionale e del dipartimento Sanità e Stato sociale della forza politica. “Nel marzo 2025 il presidente dichiarava che il disavanzo era ormai sceso a 19,2 milioni di euro e che sarebbe stato ulteriormente ridotto. Pochi giorni dopo, però, emergeva che il disavanzo complessivo della sanità ligure ammontava a 111,9 milioni di euro – prosegue l’intervento del Partito comunista italiano ligure -. La giunta sosteneva che solo una parte fosse ‘operativa’, ma per i cittadini resta un dato politico evidente: una sanità che necessita di continue manovre straordinarie per chiudere i conti non è una sanità in equilibrio. L’anno successivo la stessa Regione ha dovuto approvare una copertura di quasi 120 milioni di euro per le perdite del sistema sanitario, dopo che le prime stime avevano superato i 130 milioni. La domanda che ogni ligure dovrebbe porsi è semplice: come si passa dal raccontare un ‘buchetto’ da 19 milioni a dover coprire circa 120 milioni di euro? Non è soltanto un problema contabile. È un problema di credibilità amministrativa. La giunta attribuisce parte del disavanzo a fattori esterni: accantonamenti richiesti dal ministero, rinnovi contrattuali, partite contabili e vincoli nazionali. Molte di queste spiegazioni sono reali ma governare significa proprio prevedere gli effetti di questi fattori e programmare di conseguenza”.

Per il Pci inoltre “la risposta della giunta non è stata quella di rafforzare il territorio, assumere personale e avvicinare i servizi ai cittadini ma, con la grande riforma proposta da Bucci, punta a concentrare il sistema in una struttura regionale unica, con forte accentramento delle funzioni amministrative” e, si legge ancora, “per una regione anziana come la Liguria, la priorità dovrebbe essere la medicina territoriale, la prevenzione, l’assistenza domiciliare e la prossimità delle cure; invece il dibattito pubblico è stato dominato dai problemi di bilancio”.

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