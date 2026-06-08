Peste suina africana, Coldiretti Liguria: “Necessario un deciso rafforzamento delle attività di contenimento della popolazione di cinghiali”

“Continuano ad aumentare i casi di Peste suina africana nei cinghiali in Liguria e, con essi, cresce la preoccupazione del mondo agricolo per una situazione che non appare ancora sotto controllo. I più recenti aggiornamenti epidemiologici confermano infatti il permanere della circolazione del virus nel selvatico e l’allargamento delle aree soggette a restrizione, con particolare attenzione alla provincia di Savona e all’avanzamento del fronte epidemiologico verso ovest”. Si apre così una nota diffusa da Coldiretti Liguria. QUI il più recente aggiornamento sui casi di positività alla Psa diffuso dall’Istituto zooprofilattico.

“Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo sostenuto la necessità di interventi tempestivi e straordinari per evitare la diffusione della malattia e tutelare il comparto agricolo e zootecnico. Oggi, a fronte del continuo rinvenimento di nuovi casi positivi, riteniamo necessario un deciso rafforzamento delle attività di contenimento della popolazione di cinghiali, che rappresenta il principale serbatoio della malattia”, affermano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale dell’associaizone, per la quale “la situazione impone un’accelerazione concreta delle operazioni di depopolamento e delle attività di controllo della fauna selvatica”.

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