Porto Venere, Posidonia: “Siamo dentro il processo”. L’associazione rivendica vent’anni di battaglie sul Parco

“La manifestazione convocata a Porto Venere il 5 giugno per chiedere che il Comune si costituisca parte civile nel processo che vede imputato l’ex sindaco Matteo Cozzani ha avuto successo: cento e più persone hanno sfilato per il carrugio e la calata intonando slogan e canti. Non sappiamo quale decisione prenderà l’amministrazione, lo sapremo il giorno dell’udienza preliminare, ma sappiamo da che parte stanno molti cittadini del Comune di Porto Venere”. Esordisce così l’Associazione Posidonia nella nota con cui interviene a commento del corteo che venerdì scorso ha sfilato per il borgo di Porto Venere.

“Non possiamo gioire di questo rinvio a giudizio, quando interviene la magistratura con accuse così pesanti tutta la comunità riceve un danno, a prescindere dall’esito del processo. C’è però un aspetto di questa vicenda che vogliamo sottolineare. L’Associazione Posidonia è citata come “parte offesa” nell’atto, firmato dal Giudice dottoressa Tiziana Lottini, che fissa l’udienza preliminare in Camera di Consiglio. Questo significa, sulla base degli articoli 90 e 90-bis del Codice di Procedura Penale, che l’Associazione potrà presentare memorie o suggerire elementi di prova. Ha inoltre il diritto di essere informata e di opporsi a una eventuale richiesta di archiviazione. Tutto questo – affermano da Posidonia – a prescindere dal costituirsi o meno parte civile: siamo già dentro il processo. Abbiamo accolto questa citazione come un riconoscimento del fatto che abbiamo agito correttamente negli ultimi 20 anni di battaglie in difesa del Parco e dei nostri beni. Ancora prima del 2009, anno in cui ci siamo costituiti in Associazione, come gruppo di cittadini attenti al proprio territorio avevamo individuato i pericoli che già certe decisioni prese dalle amministrazioni di allora portavano con sé e su questa linea abbiamo continuato a operare per tutelare “il patrimonio storico, artistico, il paesaggio e l’ambiente” come recita l’art. 9 della nostra Costituzione. Con costanza e determinazione, con un lavoro minuzioso e senza spettacolarizzazioni, guardando i provvedimenti nel merito, abbiamo negli anni raccolto atti amministrativi, leggi regionali, protocolli e convenzioni, permessi di costruire e delibere ad hoc, li abbiamo esaminati e concatenati, abbiamo presentato esposti in Procura e ai Carabinieri forestali”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com