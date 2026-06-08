Rapallo: scuderia Ferrari Club, rinnovato il consiglio; Giovanni Gioco è il presidente

Da Giovanni Gioco, presidente Scuderia Ferrari Club Rapallo

Lo storico Ferrari Club di Rapallo, esistente sul territorio dal 1987, e solo successivamente evolutosi in Scuderia Ferrari Club Rapallo, dopo 24 anni, ha seguito una seconda evoluzione, che lo ha portato ad avere un nuovo Presidente nella persona di Giovanni Gioco, affiancato, nei lavori di rappresentanza della casa madre Ferrari SpA (Scuderia Ferrari) sul territorio ligure e di profondo rinnovamento dell’Associazione, da un compatto Consiglio Direttivo composto dalle seguenti persone: Giorgio Antichi (vice Presidente), Daniele Comastri (vice Presidente), Mauro Filippone (Tesoreria), Seastiano Deriu (Segreteria), Franca Ierardi, Salvatore Ruberto.

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