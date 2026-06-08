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Rapallo: “Stalli rosa, esistono ma occorre disciplinarne l’uso”

Rapallo: “Stalli rosa, esistono ma occorre disciplinarne l’uso”

Francesco Angiolani

Da Francesco Angiolani capogruppo consiliare in Rapallo
A Rapallo gli stalli rosa esistono, ma sono “fantasmi” normativi. Come Capogruppo del Partito Democratico e ScegliAmo Rapallo ho depositato ufficialmente una proposta di regolamento per disciplinare finalmente l’utilizzo dei parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con figli piccoli.

Fino ad oggi, infatti, l’occupazione degli stalli rosa in città è stata lasciata esclusivamente alla sensibilità e al “buon cuore” dei cittadini. Senza un regolamento comunale aggiornato che recepisca le novità del Codice della Strada (Legge 156/2021), la Polizia Locale non ha strumenti certi per sanzionare chi occupa abusivamente questi spazi senza averne diritto.

Attualmente, se un automobilista incivile parcheggia in uno stallo rosa a Rapallo, non può essere sanzionato efficacemente perché manca la cornice normativa locale. È una presa in giro verso le donne incinte e le famiglie, che trovano i posti spesso occupati da chi non ne ha alcun titolo.

Il regolamento presentato mira a colmare questo vuoto, trasformando i parcheggi “di cortesia” in veri e propri stalli riservati ai sensi dell’Art. 188-bis del Codice della Strada. Ecco i punti chiave:

  • Fine dell’incertezza: Introduzione di sanzioni chiare per chi occupa lo stallo senza esporre l’apposito “Permesso Rosa”.
  • Sostegno alle nuove famiglie: Il pass sarà valido fino ai 24 mesi di vita del bambino, adeguando Rapallo agli standard nazionali.
  • Massima inclusività: Per la prima volta a Rapallo, il diritto al parcheggio rosa viene esteso esplicitamente anche ai genitori adottivi e affidatari, riconoscendo la parità di diritti e necessità di cura per ogni tipo di nucleo familiare.

Non possiamo più permettere che un diritto dei genitori dipenda dalla fortuna o dall’educazione altrui, ora servono le regole. Con l’approvazione di questo regolamento si potrà dare finalmente dignità a questi spazi e permettere alla Polizia Locale di fare il proprio lavoro a tutela delle categorie fragili.

 

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