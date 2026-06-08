Rapallo: “Stalli rosa, esistono ma occorre disciplinarne l’uso”

Fino ad oggi, infatti, l’occupazione degli stalli rosa in città è stata lasciata esclusivamente alla sensibilità e al “buon cuore” dei cittadini. Senza un regolamento comunale aggiornato che recepisca le novità del Codice della Strada (Legge 156/2021), la Polizia Locale non ha strumenti certi per sanzionare chi occupa abusivamente questi spazi senza averne diritto.
Attualmente, se un automobilista incivile parcheggia in uno stallo rosa a Rapallo, non può essere sanzionato efficacemente perché manca la cornice normativa locale. È una presa in giro verso le donne incinte e le famiglie, che trovano i posti spesso occupati da chi non ne ha alcun titolo.
Il regolamento presentato mira a colmare questo vuoto, trasformando i parcheggi “di cortesia” in veri e propri stalli riservati ai sensi dell’Art. 188-bis del Codice della Strada. Ecco i punti chiave:
- Fine dell’incertezza: Introduzione di sanzioni chiare per chi occupa lo stallo senza esporre l’apposito “Permesso Rosa”.
- Sostegno alle nuove famiglie: Il pass sarà valido fino ai 24 mesi di vita del bambino, adeguando Rapallo agli standard nazionali.
- Massima inclusività: Per la prima volta a Rapallo, il diritto al parcheggio rosa viene esteso esplicitamente anche ai genitori adottivi e affidatari, riconoscendo la parità di diritti e necessità di cura per ogni tipo di nucleo familiare.
Non possiamo più permettere che un diritto dei genitori dipenda dalla fortuna o dall’educazione altrui, ora servono le regole. Con l’approvazione di questo regolamento si potrà dare finalmente dignità a questi spazi e permettere alla Polizia Locale di fare il proprio lavoro a tutela delle categorie fragili.