‘Santa’: l’Argus vara il singolo “Max”; benedizione, ricordo e sport giovanile con il Rotary

Alla Casa del Mare di Santa Margherita Ligure è stato inaugurato e benedetto il nuovo singolo donato all’Argus dal Rotary, un’imbarcazione destinata ai giovani canottieri della società sammargheritese e intitolata a Massimiliano Segala, figura molto legata al Rotary locale e ricordata durante tutta la cerimonia per il suo spirito di servizio, la passione per il mare e l’attenzione verso i ragazzi. Alla scopertura della barca, coperta inizialmente con il drappo rotariano, ha provveduto la moglie di Segala, dopo la benedizione impartita dal parroco di Santa Margherita Ligure don Luca Sardella.

Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’Argus Claudio Marsano con tutto il consiglio direttivo della società, il sindaco Guglielmo Caversazio, la vicesindaco Fabiola Brunetti, gli assessori Alessandro De Giovanni e Sebastiano Teppati, il comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure Donato Florio, il governatore del Distretto 2032 del Rotary Luigi Gentile e numerosi rappresentanti rotariani.

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