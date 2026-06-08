Sestri: Fiab Tigullio Vivinbici, compie quindici anni; sabato 13 una giornata di festa

Da Marco Veirana

Il 2026 segna un momento speciale per Fiab Tigullio Vivinbici, l’associazione compie quindici anni!

Per celebrare questo importante anniversario, abbiamo organizzato una giornata di festa, ricordi e, naturalmente, pedalate, prevista per sabato 13 giugno 2026.

Nati come Vivinbici e Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) sull’esperienza pluriennale del BiciBus da casa a scuola e ritorno abbiamo aperto nell’attuale sede di Viale Dante una ciclofficina che è diventata un punto di riferimento per la città e non solo. Il dialogo critico ma costruttivo con le Amministrazioni Comunali ha senz’altro favorito il miglioramento della ciclabilità nel Tigullio in particolare a Sestri Levante e Chiavari. Vasta è stata la rete di collaborazioni con tante associazioni e istituzioni del territorio.

La festa sarà il momento per ricordare le tante cose fatte e le tante che restano da sollecitare.

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