Airidea, decollo in sordina per la nuova compagnia: a Genova cancellati due voli su tre

Genova. Partenza col freno tirato per Airidea, la nuova compagnia aerea nata a Genova per collegare città separate da ostacoli geografici o infrastrutturali. Ieri è stato ufficialmente il giorno del debutto, oggi su tre voli in orario al Cristoforo Colombo ben due sono stati cancellati.

Per la precisione sono saltati i collegamenti con Bologna (partenza alle 10.40 e arrivo alle 13.15) e Orio al Serio (partenza alle 15.20 e arrivo alle 17.25), mentre è stato regolarmente effettuato quello per Trieste (partenza alle 7.00 e arrivo alle 9.55).

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