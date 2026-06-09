All’Umbertino la presentazione del libro “Narciso e la caduta del re nudo”: incontro tra letteratura e psicologia alla biblioteca di quartiere

Un pomeriggio dedicato alla letteratura e alla riflessione sui meccanismi dell’ego e delle relazioni umane. Sabato 13 giugno alle 17, nella biblioteca di quartiere “Prendi un libro, porta un libro” di via Castelfidardo 1, alla Spezia, l’associazione Prospezia Ciassa Brin organizza la presentazione del libro “Narciso e la caduta del re nudo” di Giovanna Lattanzio.

Il volume affronta il tema del narcisismo e del potere dell’ego, proponendo un percorso di analisi sulle illusioni di grandezza e sulle conseguenze che queste possono avere nella vita personale e nei rapporti con gli altri.

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