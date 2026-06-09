Camogli: dopo mezzo secolo u Dragun ritorna a Venezia; una leggenda diventata realtà

Sabato 20 alle 17.30, presso la sala consiliare del Comune , “i ragazzi del Dragun” presentano la loro nuova spedizione remiera che, dopo mezzo secolo ,riporterà la caratteristica imbarcazione a Venezia. Il Dragun, dal nome di Castel Dragone, o della Dragonara. fu costruito nel 1968 dal maestro d’ascia Ido Battistone, che, con la sua fantasia e manualità, trasformò una vecchia scialuppa in uno sciabecco. Sarebbe giusto definirla un’opera d’arte, un pezzo unico al mondo.

E’ nata così l’epopea del Dragun e di tutto ciò che si è sviluppato attorno a questa pesante imbarcazione spinta a remi. Una storia cui si sta per aprire un nuovo capitolo. Attingendo al sito del Dragun, ricordiamo le precedenti imprese compiute.

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