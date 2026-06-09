Chiavari: principio d’incendio su Tir che trasporta fogli di cartone; subito debellato

Un camionista che percorreva l’autostrada A-12 in direzione di Genova, si è fermato questa mattina verso le 10 al posteggio Campodonico a Chiavari. Si è accorto che nel mezzo si stava sviluppando un principio di incendio. L’allarme e il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco di Chiavari, ha tuttavia evitato che le fiamme si estendessero al carico, formato da fogli di cartone destinati a diventare scatoloni. Carico che in caso di ritardo sarebbe andato in breve totalmente distrutto dal fuoco. Due soli fogli di cartone sono rimasti danneggiati. Si ignorano al momento le cause che hanno originato il principio di incendio.

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