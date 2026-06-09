“I ciù bravi fanti dè Speza”, premiati gli studenti-atleti del Parentucelli-Arzelà

Riparte per la 13esima edizione il concorso scolastico a titolo “I ciù bravi fanti dè Speza” che gratifica i migliori alunni dei nostri istituti superiori per profitto e risultati sportivi raggiunti.
Il merito della realizzazione di questa edizione dopo l’Autorità Portuale e la Monbat Italy va alla Blastness, azienda leader per la fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere e all’interessamento del suo amministratore delegato Andrea Delfini e a Nanni Grazzini, advisor del gruppo societario di cui Blastness fa parte.
Valorizzazione delle eccellenze nel mondo della scuola e la divulgazione fra i giovani delle bellezze del nostro golfo queste le finalità del concorso che gratificherà 50 alunni frequentanti gli istituti superiori della nostra provincia.
Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti di scienze motorie in concerto con i rispettivi consigli di classe segnaleranno i 5 alunni/e che abbiano raggiunto lusinghieri risultati sia didattici che sportivi coniugando quindi sport e studio a cui verranno consegnati biglietti omaggio delle tratte gestite dai battellieri del consorzio “Golfo dei Poeti”.
Per il liceo Parentucelli/Arzelà di Sarzana diretto dal dirigente Generoso Cardinale (docenti di motoria Sara Conti, Francesca Lucii, Susanna Greco, Alessandra Merli, Leonardo Cozzani, Giosuè Arena e Carlo Fabbri) sono stati scelti:
– Alessandra De sanctis Stable, 2A afm: Uisp nuoto Val di Magra, 9° class. (50 mt. stile libero) ai Nazionali Studenteschi di Roma.
– Emma Tiberi, 4B scientifico: Sci club Razzuolo, atleta agonista e a breve maestra di sci.
– Samuele Granai, 2E scientifico: Atletica Sarzana, Salto Triplo, 3° class. (salto in lungo) ai Studenteschi di Roma.
– Lorenzo Stagnari, 3C afm: Atletica Sarzana specialità 200 mt. e 400 mt. gare e meeting regionali
– Leonardo Russo 5C scientifico: Basket Landini Lerici, Campionato Serie C. Atleta partner agli Special Olympic di basket.
L’articolo “I ciù bravi fanti dè Speza”, premiati gli studenti-atleti del Parentucelli-Arzelà proviene da Città della Spezia.