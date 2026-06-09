“I ciù bravi fanti dè Speza”, premiati gli studenti-atleti del Parentucelli-Arzelà

Riparte per la 13esima edizione il concorso scolastico a titolo “I ciù bravi fanti dè Speza” che gratifica i migliori alunni dei nostri istituti superiori per profitto e risultati sportivi raggiunti.

Il merito della realizzazione di questa edizione dopo l’Autorità Portuale e la Monbat Italy va alla Blastness, azienda leader per la fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere e all’interessamento del suo amministratore delegato Andrea Delfini e a Nanni Grazzini, advisor del gruppo societario di cui Blastness fa parte.

Valorizzazione delle eccellenze nel mondo della scuola e la divulgazione fra i giovani delle bellezze del nostro golfo queste le finalità del concorso che gratificherà 50 alunni frequentanti gli istituti superiori della nostra provincia.

Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti di scienze motorie in concerto con i rispettivi consigli di classe segnaleranno i 5 alunni/e che abbiano raggiunto lusinghieri risultati sia didattici che sportivi coniugando quindi sport e studio a cui verranno consegnati biglietti omaggio delle tratte gestite dai battellieri del consorzio “Golfo dei Poeti”.