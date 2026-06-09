L’Asl2 al Congresso Nazionale GISMa 2026 con due lavori scientifici su Intelligenza Artificiale e Digital Pathology

Savona. Innovazione diagnostica, multidisciplinarietà e nuove tecnologie applicate allo screening mammografico sono state al centro della partecipazione della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, Struttura Complessa di Fisica Sanitaria e Breast Unit dell’Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria al Congresso Nazionale GISMa – Gruppo Italiano per lo Screening Mammografico. L’evento si è svolto a Pescara dal 20 al 22 maggio ed è considerato il principale appuntamento nazionale dedicato allo screening mammografico e alla prevenzione del tumore della mammella.

Nel corso dell’evento, Area 2 ha presentato due “poster scientifici”, presentazioni tecniche dedicate a progetti di ricerca e innovazione clinica, che illustrano in forma sintetica metodologia, risultati e ricadute operative, anche attraverso grafici, immagini e correlazioni clinico-diagnostiche.

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