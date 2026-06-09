Logistica, trasporto e turismo: le offerte di lavoro della settimana

Ad oggi sono 64 i posti di lavoro disponibili sul territorio spezzino e sarzanese, pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e di Sarzana. Le ricerche interessano tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei comparti del turismo, del commercio, della nautica, della logistica e dei trasporti. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato, in molti casi con eventuale possibilità di successiva stabilizzazione, sia contratti a tempo indeterminato, mentre per i profili con minore esperienza sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

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