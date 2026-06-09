Nuovo acquedotto, cantiere mobile dall’incrocio tra viale San Bartolomeo e via Valdilocchi

“Proseguono, nelle opere finali di allacciamento alle utenze, i lavori per la realizzazione della nuova rete dell’acquedotto cittadino”. Lo comunica in una nota la Provincia della Spezia. “Domani mattina, 10 giugno, sempre nell’ambito della sostituzione delle vetuste condotte idriche, ci sarà un intervento inserito nelle opere coordinate dalla Provincia della Spezia, in coordinamento con il Comune spezzino, e realizzate da Acam Acque quale soggetto attuatore dell’importante programma di riqualificazione realizzato con fondi Pnrr – prosegue l’amministrazione provinciale -. Sino al 12 giugno, al fine di consentire i lavori previsti, limitando al minimo i vincoli per la viabilità e quindi i disagi per i cittadini, sarà installato con cantiere mobile temporaneo, nella fascia oraria dalle 08.30 alle 17.00, nell’area dell’incrocio tra Viale San Bartolomeo e Via Valdilocchi. Il traffico, durante l’attività di cantiere, sarà regolato tramite movieri, con l’apposizione di segnaletica temporanea per indicate la temporanea limitazione parziale della carreggiata”.

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