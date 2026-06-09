‘Santa’: bimbo di 9 anni investito da moto, trasferito al Gaslini

Un bambino di 9 anni è stato investito da una motocicletta. Secondo il sito del 118 il fatto è avvenuto nei pressi di piazza del Sole a Santa Margherita Ligure alle 3.37. Sono intervenuti il medico del 118 e i soccorritori della Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Il bambino, in un primo momento giudicato in codice rosso poi declassato in giallo, è stato trasportato all’Istituto Gaslini . Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita per accertare dinamica e responsabilità.

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