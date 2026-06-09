Truffe telefoniche, Basko e Arma dei Carabinieri insieme per la prevenzione

Genova. Una chiamata che sembra arrivare dalla banca, un messaggio urgente sul telefono, una voce che chiede dati personali, codici o bonifici da effettuare immediatamente. Le truffe telefoniche e bancarie oggi sono sempre più frequenti, ed è dall’aumento di questi reati che Basko e l’Arma dei Carabinieri hanno unito le forza per una campagna di informazione e prevenzione.

L’iniziativa, che partirà il 12-13-14 giugno, sarà ripetuta in altre date in corso di programmazione, in alcuni punti vendita liguri dell’insegna e trasformerà il supermercato in uno spazio di ascolto, dialogo e servizio alla comunità.

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