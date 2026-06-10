Acquedotto storico, terminati i lavori Pnrr di recupero del tracciato. Salis: “Patrimonio di tutta la città”

Genova. Con l’inaugurazione del nuovo ponte in località Crosa dei Morchi, al confine tra il territorio del Comune di Genova e del Comune di Sant’Olcese, si è concluso ufficialmente l’intervento di restauro e recupero di alcune delle parti del tracciato urbano dell’Acquedotto storico franate negli ultimi 12 anni. Oggi il percorso dell’antico condotto che attraversa la Val Bisagno, è nuovamente percorribile senza interruzioni nel tratto compreso da Staglieno a Molossana.

L’intervento, parte del progetto di “Restauro e valorizzazione del sistema dei forti e della cinta muraria”, ha ottenuto nel 2021 (con assegnazione nel 2023) un finanziamento di 2 milioni di euro nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha previsto prima la sostituzione dell’attraversamento a Ca’ de Rissi con un nuovo ponte in ferro, poi la messa in sicurezza della parte sopra via delle Ginestre e, infine, la “cucitura” del tracciato nei pressi dei Mulini di Trensasco, ufficialmente presentati oggi alla città dalla sindaca di Genova Silvia Salis, insieme all’assessore ai lavori pubblici e coordinamento Pnrr, Massimo Ferrante, al presidente di Municipio Media Valbisagno Lorenzo Passadore, la prefetta Cinzia Torraco e il presidente di Ales spa, Fabio Tagliaferri.

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