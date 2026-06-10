Dal 14 giugno novità per il trasporto pubblico in città: ritorna per tre mesi la linea circolare notturna e Atc vara la riorganizzazione delle linee principali

Ormai archiviata una primavera di discussioni, disservizi, contrattazioni e promesse, l’estate 2026 si prannuncia come una stagione di novità per il trasporto pubblico cittadino. A partire da domenica 14 giugno entreranno infatti in vigore una serie di modifiche che interesseranno sia l’offerta diurna sia quella serale, con l’attivazione di una nuova linea circolare notturna destinata a collegare il centro cittadino con i quartieri e la revisione di percorsi e frequenze di diverse linee urbane.

Il Comune della Spezia ha approvato l’istituzione di una nuova linea circolare che sarà attiva dal 14 giugno al 13 settembre e che consentirà di raggiungere nelle ore serali e notturne le principali zone urbane partendo dal centro cittadino. L’iniziativa comporterà un incremento complessivo di 5.672,81 chilometri rispetto alla programmazione ordinaria del trasporto pubblico locale svolto da Atc Esercizio.

L’operazione comporta un impegno economico di 17mila euro, somma che il Comune trasferirà alla Provincia della Spezia quale contributo per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

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