Ghemon cade in un dirupo; poi, illeso, fa festa ai suoi soccorritori

Dal Centro documentazione comunicazione dei Vigili del fuoco – Comando Genova

Quest’oggi i Vigli del Fuoco del distaccamento di Bolzaneto sono intervenuti in via Pernecco Superiore, quasi a Orero, per soccorrere un cane di media taglia. Il cucciolo di 10 mesi era scappato al controllo della padrona e caduto in un dirupo. Individuato Ghemon, questo il nome del cane, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a posizionare la scala in dotazione al mezzo e raggiungere l’animale. Il suo carattere mansueto ha permesso la gestione semplice dell’imbragatura, il suo recupero e la consegna alla felicissima padrona

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