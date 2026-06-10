Il Teatro Nazionale Genova compie 75 anni, ecco la nuova stagione: si parte con l’Orlando Furioso

Genova. Il numero 75 ricorre due volte nella nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova: un totale di 75 spettacoli (16 produzioni, 6 delle quali realizzate nell’ambito degli Under35, 8 prime nazionali e 59 spettacoli ospiti) e 75 gli anni che compie quest’anno il Teatro di Genova.

Fondato nel 1951, quattro anni dopo il Piccolo Teatro di Milano, ha contribuito in modo imprescindibile al concetto storico di “teatro pubblico”. Nella stagione 2017 -18, l’unione tra il Teatro Stabile di Genova e il Teatro dell’Archivolto (nato nel 1986, quest’anno compirebbe 40 anni) ha dato vita all’attuale organismo teatrale, riconosciuto come Teatro Nazionale dal ministero della Cultura (Mic) e guidato dal 2020 da Davide Livermore, confermato “direttore unico” dall’inizio di quest’anno.

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