La bambina che nessuno ha protetto

Bordighera-Perinaldo, giugno 2026. A quattro mesi dalla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni deceduta il 9 febbraio scorso nell’Imperiese, le indagini continuano a restituire un quadro sempre più inquietante. Un quadro fatto di presunti maltrattamenti, omissioni, richieste d’aiuto ignorate e di una sofferenza che, secondo l’accusa, si sarebbe consumata per giorni sotto gli occhi degli adulti che avrebbero dovuto proteggerla.

Beatrice viveva a Bordighera con la madre, Emanuela Aiello, 43 anni, e con le due sorelle maggiori, di 9 e 7 anni. Nella vita della donna era presente da tempo il compagno, Manuel Iannuzzi, 42 anni, residente a Perinaldo, piccolo comune dell’entroterra imperiese situato a circa quindici chilometri da Bordighera.

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