L’ex consigliere Agnellini: “In questi anni maggioranza sorda a ogni consiglio. Mi auguro che Russo modifichi in profondità metodi di governo”

“In molti mi hanno chiesto il perché non ho partecipato a questa tornata elettorale. Non sono intervenuto prima per evitare una strumentalizzazione da ambo le parti (e ho fatto bene visto il tenore della campagna elettorale). Ho deciso di non candidarmi per non essere nuovamente indicato come capro espiatorio per la sconfitta di qualcun altro”. Lo scrive Giovanni Agnellini, consigliere comunale a Lerici nel corso della consiliatura da poco conclusasi, in un intervento a cui affida sia una disamina di questi anni a Palazzo civico, sia valutazioni sul comune di oggi e domani. L’architetto lericino, in corsa nel 2020 alla guida della lista ‘Lerici sogna’ – di cui è stato poi capogruppo consiliare – definisce i sei anni all’opposizione “impegnativi e, sotto molti aspetti, faticosi”, questo “soprattutto perché si sono rivelati, nella sostanza, inconcludenti a causa di una maggioranza rimasta sistematicamente sorda a ogni consiglio, osservazione o proposta proveniente dalla minoranza”, scrive. “Quando il governo di un paese viene interpretato in questo modo, la maggioranza non si limita ad amministrare: finisce per chiudere ogni spazio di confronto”, aggiunge l’ex consigliere.

“Il nuovo sindaco Marco Russo, in continuità con l’amministrazione uscente, non mi ha convinto, proprio perché propostosi come il naturale proseguimento dell’esperienza amministrativa che abbiamo conosciuto in questi anni”, scrive ancora Agnellini, che parla di “un’amministrazione che in campagna elettorale aveva promesso molto, se non tutto, e che poi, negli anni di governo, non ha realizzato ciò che era davvero essenziale per lo sviluppo del paese” e che “ha trascurato l’ordinario e solo nei giorni della nuova campagna elettorale ha riscoperto improvvisamente il dinamismo”. Ma, aggiunge l’ex presidente di Stl, “Russo ha certamente un vissuto e un temperamento diversi rispetto al sindaco uscente (Leonardo Paoletti, ndr). Proprio per questo vorrei ricredermi e mi auguro che sappia modificare in profondità modi e metodi di governo del territorio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com