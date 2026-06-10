Lo Spezia si iscrive alla C ma ancora attende la scelta del direttore a cui affidare la ricostruzione

Un’altra giornata scivola via in casa Spezia, mentre negli Stati Uniti cresce l’attesa per l’inizio del Mondiale. L’esordio a stelle e strisce è previsto solo per venerdì, quando a Los Angeles andrà in scena la gara inaugurale sul suolo statunitense, ma nel Paese il clima è già quello delle grandi occasioni, con il soccer pronto a prendersi la scena per un mese. Tra coloro che seguiranno da vicino alcuni appuntamenti del torneo ci sarà anche Charlie Stillitano, che nel frattempo continua a riflettere sulla scelta più importante di queste settimane: individuare il responsabile dell’area tecnica a cui affidare la ricostruzione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C. Sul fronte societario, intanto, la giornata di oggi ha registrato un passaggio formale significativo, con la segreteria di via Melara che ha trasmesso tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato, completando l’iter con ampio anticipo rispetto alla scadenza fissata per il 16 giugno. Un adempimento che, nonostante il silenzio dell’ultimo mese abbia alimentato qualche indiscrezione e più di una preoccupazione, non è mai stato realmente in discussione.

L’attenzione resta quindi concentrata sulla scelta del nuovo direttore, mentre i candidati attendono sviluppi. Tra questi c’è Fabio Artico, ancora legato contrattualmente al Cesena, che a fine maggio ha avuto un lungo confronto con Stillitano durante la permanenza italiana del dirigente americano. Un incontro arrivato dopo un’attenta valutazione del suo profilo: nel curriculum di Artico figurano infatti due promozioni in Serie B, la prima con l’Alessandria nel 2019 e la seconda con il Cesena, due stagioni fa, al termine di un campionato dominato e chiuso con 96 punti. Proprio in Romagna il dirigente ha lavorato a stretto contatto con una proprietà statunitense, la JRL Investment Partners di Robert Lewis e John Aiello, realtà che Stillitano conosce molto bene. Anche per questo Artico conosce dinamiche e tempistiche tipiche delle proprietà americane e vive l’attesa senza particolare apprensione. Il suo resta un profilo particolarmente apprezzato dopo il colloquio sostenuto nelle scorse settimane, pur non essendo quello sostenuto con maggiore convinzione all’interno dell’ambiente societario.

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