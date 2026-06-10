Palazzo Ducale, Dacia Maraini visita la mostra “Van Dyck l’Europeo”

Genova. La scrittrice Dacia Maraini ha visitato nel pomeriggio, prima della presentazione suo libro Scritture segrete nella Sala del Maggior Consiglio, la mostra Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, in corso nell’appartamento del Doge e nella Cappella Dogale.

L’autrice di popolari romanzi, racconti e opere teatrali è stata accompagnata dalla direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Ilaria Bonacossa ed ha potuto apprezzare le straordinarie opere di uno degli artisti più iconici della storia dell’arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico.

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