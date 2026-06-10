Recco, al via il cantiere per la nuova piscina con una targa dedicata ad Antonio Ferro

Recco. Questo pomeriggio, presso Punta Sant’Anna, si è tenuta la cerimonia che segna l’inizio ufficiale dei lavori per la realizzazione della nuova piscina. A dare il via simbolico al cantiere è stata la rimozione della targa in marmo dedicata ad Antonio Ferro, grande sindaco della città e autentico punto di riferimento della pallanuoto recchese, il cui nome resta indissolubilmente legato ai trionfi della Pro Recco. Una volta rimossa, la targa è stata avvolta nella bandiera biancoceleste, i colori del club, e affidata al Comune, dove resterà custodita fino alla conclusione dei lavori. Ritornerà al suo posto solo quando la nuova struttura sarà pronta.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore allo sport e vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, il mito della pallanuoto Eraldo “il Caimano” Pizzo. Presenti, tra gli altri, anche l’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli e l’assessore al demanio marittimo Giuseppe Rotunno, che stanno lavorando alle procedure relative all’impianto. A impartire la benedizione che ha accompagnato l’avvio dei lavori è stato don Giuseppe Guastavino.

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