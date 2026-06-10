Venere Azzurra, assegnata la gestione del lotto 1-2

Assegnata dal Comune di Lerici la gestione della spiaggia libera attrezzata nata dalla fusione dei precedenti lotti 1 e 2 della Venere Azzurra. La spiaggia è stata affidata alla Blue Sale srl, con sede a Carrara, che corrisponderà all’ente comunale un canone di circa 314mila euro, ai quali si aggiunge un 22 per cento di Iva. L’assegnazione è fino al 31 dicembre 2026 (e a non oltre la medesima data sono stati nei mesi scorsi prorogati gli affidamenti delle altre libere attrezzate).

La procedura relativa all’affidamento è avvenuta mediante esperimento di gara telematica e la valutazione delle offerte è ha seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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