Angelozzi pensa a Turati in panchina nel caso si sblocchi la situazione con il Cagliari

Lo Spezia si avvicina alla scelta che dovrà segnare il primo passo della ricostruzione dopo la retrocessione in Serie C. La corsa al nuovo direttore sportivo è ormai entrata nella sua fase decisiva e il fine settimana che sta per iniziare potrebbe portare alla svolta attesa da settimane. Il quadro si è progressivamente ristretto fino a delineare un duello tra due profili molto diversi per esperienza, percorso e visione: Guido Angelozzi e Fabio Artico. L’uscita di scena di Matteo Lovisa, destinato a diventare nelle prossime ore il nuovo responsabile dell’area tecnica del Sudtirol, ha infatti ridotto il ventaglio delle opzioni. Restano due candidati che rappresentano filosofie differenti ma che, per ragioni diverse, restano in corsa.

Fabio Artico è il profilo emergente. Sotto contratto con il Cesena, dove ha costruito un progetto culminato nella promozione in Serie B ottenuta due stagioni fa attraverso un campionato dominato e chiuso con numeri record, è stato uno dei dirigenti che più hanno impressionato Stillitano durante gli incontri milanesi delle scorse settimane. La sua candidatura è cresciuta giorno dopo giorno grazie a un curriculum che racconta di due promozioni dalla Serie C, di una struttura tecnica consolidata in Romagna e di una capacità riconosciuta nel costruire gruppi competitivi e sostenibili. A suo favore giocano anche altri fattori. Artico ha già lavorato con proprietà statunitensi, conosce le dinamiche di una gestione moderna del club e soprattutto rappresenta un dirigente nel pieno della propria ascesa professionale, motivato dalla possibilità di guidare una piazza importante chiamata a rialzarsi dopo il trauma della retrocessione. Lo Spezia, precipitato in Serie C dopo oltre un decennio trascorso tra Serie B e Serie A, cerca infatti non solo competenze tecniche ma anche energie nuove per affrontare una ripartenza complessa.

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